Toen de Star Wars Knights of the Old Republic Remake aangekondigd werd, werd duidelijk dat Aspyr Media aan het roer van de ontwikkeling stond. Onlangs werden er echter mensen ontslagen en kwam het project enigszins stil te liggen. Hoewel nooit officieel bevestigd, was er wel wat aan de hand achter de schermen.

Dit wordt nu bevestigd door een artikel van Jason Schreier op Bloomberg. De bekende journalist geeft aan dat hij begrepen heeft dat het project is overgedragen aan een Saber Interactive studio in oost Europa. Schreier heeft dit vernomen van een anoniem persoon die bekend is met de situatie.

Beide bedrijven zijn eigendom van Embracer Group en die gaven vorige week al aan dat een Triple-A project van één ontwikkelaar naar de ander was overgeheveld. Toen gingen al geruchten rond dat het deze game betrof en dat wordt nu versterkt door het artikel van Schreier.

Een van de redenen achter het verwisselen van ontwikkelaar zou zijn dat Sony en Walt Disney, die beide financiële belangen in de game hebben, niet tevreden zouden zijn met de voortgang die Aspyr Media heeft geboekt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het overhevelen naar Saber Interactive.