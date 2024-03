Zo was Embracer Group tijdens de pandemie aan alle kanten studio’s aan het inlijven en nu moeten ze er weer een hoop van de hand doen door een geflopte deal en waarschijnlijk nog wel wat andere zaken. Saber Interactive is inmiddels verkocht met daarbij een aantal van de studio’s die onder deze groep vielen. Wel houdt Embracer de controle over een aantal van de projecten waar Saber Interactive mee bezig was.

Een van deze projecten is Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake. Hoewel Embracer Group het beestje niet bij naam wilde noemen, werd bij de aankondiging van de verkoop van Saber wel aangegeven dat ze de controle houden over een ‘eerder aangekondigde AAA-titel gebaseerd op een grote licentie’. Volgens de doorgaans goed ingelichte Jason Schreier zou die omschrijving alleen kunnen wijzen naar de Knights of the Old Republic Remake.

Hierna werd Embracer CEO Lars Wingefors tijdens een conference call gevraagd of deze AAA-game nog in de komende 12 maanden uit zou moeten komen. Zijn antwoord daarop was een nee, met als opmerking dat ‘dit soort type game veel liefde, respect en tijd’ nodig heeft. Toen men daarna direct vroeg of het om de Knights of the Old Republic Remake gaat weigerde Wingefors nog enig commentaar te leveren. Zeker weten doen we het dus niet, maar het lijkt er toch behoorlijk op.