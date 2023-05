Star Wars: Knights of the Old Republic Remake werd enige tijd geleden aangekondigd en het zorgde voor flink wat hype onder Star Wars-fans. Sinds de aankondiging horen we eigenlijk maar weinig en datgene wat we horen, is meestal niet positief. Zo is inmiddels ontwikkelaar Aspyr Media van de game gehaald en gaat de ontwikkeling verder in handen van Saber Interactive.

Weinig teken van leven dus en dat is des te meer reden om eens te vragen wat de stand van zaken is. Tijdens een business meeting van Embracer Group – waar ook Saber Interactive onder valt – werd CEO Lars Wingefors gevraagd naar een update over de remake. Daar was hij zelf vrij duidelijk in, zoals je kunt zien in de onderstaande Tweet. “Mijn favoriete vraag. Ik geef verder geen commentaar”.

Heel hoopvol klinkt het niet en Star Wars: Knights of the Old Republic Remake blijft daarbij voorlopig een vrij geheimzinnig project. Wie weet zien we binnenkort wat nieuwe beelden die hoop geven, maar tot nu toe blijft het speculeren.