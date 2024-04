Hoe zou het zijn met de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic? Over de game zelf horen we vrij weinig, maar de geruchten vliegen ons om de oren. Eind vorig jaar kon je hier al lezen dat de Embracer Group niets wilde loslaten over de status van de game, iets dat journalist Jeff Grubb tot de conclusie deed komen dat de fel geanticipeerde titel op sterven na dood was.

De stilte en de informatie die hij toen voorhanden had was echter gebaseerd op (klaarblijkelijk) berichten vanuit Sony die hij vernomen had. Jason Schreier kwam echter met een tegenstrijdig bericht en alles is nu opgehelderd. Het blijkt namelijk – volgens een nieuw bericht van Grubb op X dat Sony – de uitgever die de game exclusief op zijn consoles zou uitbrengen – niets meer met Knights of the Old Republic te maken wil hebben.

Dit was de basis van zijn bericht toen om te concluderen dat het project dood was. Inmiddels weten we beter, want ontwikkelaar Saber Interactive heeft laatst een update gegeven over de ontwikkeling. De game is nog steeds gewoon in de maak, alleen is de rol van Sony blijkbaar uit het plaatje verdwenen.