Gamers die ook Star Wars-fans zijn sprongen in september 2021 een gat in de lucht, toen bekend werd gemaakt dat er een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic in ontwikkeling is. Iedereen die naar deze game uitkijkt, zit inmiddels vast met zijn handen in het haar, want er wordt maar geen teken van leven gegeven.

De CEO van de Embracer Group biedt hierin helaas ook geen helpende hand. Wat we weten van de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic, is dat er vorig jaar een andere ontwikkelaar op het project is gezet. Sindsdien weten we niet hoe het er nu met de remake voor staat.

Eind mei van dit jaar werd aan CEO Lars Wingefors om een update gevraagd, maar hier wilde hij niet op ingaan. We zijn nu een paar maanden verder en wederom is aan Wingefors gevraagd wat de stand van zaken is rondom de remake. Zijn antwoord zorgt helaas wederom niet voor enige opheldering omtrent de RPG.

“I notice that anything I say to this becomes a headline, so that is my only comment.”

Gezien de onduidelijkheid, achten wij de kans vrij groot dat het nog lang gaat duren vooraleer de game uitkomt. Als die er al komt, want volgens insider Jeff Grubb is het project ten dode opgeschreven. In de laatste Game Mess Morning show zegt Grubb dat er momenteel niet aan de game gewerkt wordt.

Het gehele project is gewoon tot stilstand gekomen en geen enkele studio is nu met deze titel bezig. Als dit klopt, dan kan het zomaar zijn dat het geannuleerd wordt. Embracer Group is immers bezig met een reorganisatie waar veel studio’s en ontwikkelingen de dupe van zijn.