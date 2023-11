De ontwikkeling van Star Wars: Knights of the Old Republic Remake is een wat vreemd verhaal aan het worden. Na de grootse aankondiging bleek het vrij moeizaam te gaan met de ontwikkeling en de nodige geruchten over het stilleggen staken de kop op, zeker na het verplaatsen van de game naar een andere ontwikkelaar en meer.

Embracer Group CEO Lars Wingefors, waaronder Saber Interactive valt die nu aan de game zou werken, weigert commentaar te geven over de stand van zaken en afgelopen weekend kon je lezen dat journalist Jeff Grubb heeft gezegd dat de ontwikkeling helemaal stil is komen te liggen.

Vanuit journalist Jason Schreier horen we echter andere geluiden. Hij geeft op ResetEre aan dat hij van twee Saber Interactive medewerkers heeft vernomen dat ze daar nog steeds aan de titel werken. Daarbij stelt hij echter wel de vraag of de game nog gaat uitkomen en in welke vorm?

“‘Is it alive?’ and ‘Will it ever actually come out?’ are two very different questions. A third is ‘If it does ever come out, what will it actually look like?’ That said, I’ve talked to two people at Saber who both say they’re still currently working on it, so I don’t believe that the comment that it isn’t being worked on “in any way” right now is true.”