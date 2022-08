Het dondert al een tijdje rondom de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic. Zo zou de ontwikkeling tijdelijk gepauzeerd zijn en is ontwikkelstudio Aspyr van het project gehaald. Vooralsnog was dit gebaseerd op geruchten, maar nu heeft Embracer bevestigd dat één van de AAA-projecten van het bedrijf van handen is gewisseld. Een aanstaande release was al niet heel waarschijnlijk, en dat affirmeert journalist Jason Schreier nu ook.

Schreier bevestigde dit naar aanleiding van een tweet van PCGamer, waarin werd gemeend dat de remake nog dit jaar het daglicht zou zien. Daar voegt Schreier aan toe dat zelfs een release in 2024 heel onwaarschijnlijk is, tenzij de schaal van het project drastisch zou worden verkleind.

“The Knights of the Old Republic remake is absolutely not coming this year.” laat Schreier weten in reactie op PCGamer. “Even 2024 is wishful thinking unless they pare down the scope of the project.”

Menig persoon was al niet uitgegaan van een release in het aankomende jaar, maar bij dezen dus nog extra bevestiging dat de release van Star Wars: Knights of the Old Republic Remake nog aardig ver van ons vandaan ligt.