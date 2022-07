Ontwikkelaar Aspyr is al geruime tijd bezig met de remake van Star Wars Knights of the Old Republic, maar de laatste tijd wil het niet helemaal vlotten. Althans, dit schrijft Jason Schreier in een nieuw artikel op Bloomberg.

Volgens de journalist, die zich baseert op bronnen die bekend zijn met het project, is de game voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zowel de art director als de design director zijn eerder deze maand ontslagen en deze maand heeft de studio ook te horen gekregen van de twee studiohoofden dat het project op pauze staat.

Geen van de twee ontslagen medewerkers hebben gereageerd op Schreier, maar via sociale media viel op te merken dat het ontslag onverwachts kwam. De reden voor ontslag is vooralsnog niet duidelijk en Aspyr heeft ook niet op het bericht gereageerd.

Het is afwachten wanneer het project hervat wordt en of Aspyr de game afmaakt. Eerder werd al duidelijk dat Saber Interactive erbij betrokken werd, maar of zij ook op een pauze zitten is niet duidelijk.