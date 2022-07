Bandai Namco kondigde vorige week Pac-Man World Re-Pac aan en tijdens Anime Expo 2022 heeft de uitgever gelijk de eerste beelden laten zien. Het betreft hier een remake van de game die jaren terug op de eerste PlayStation verscheen. Het beperkt zich echter niet tot de traditionele Pac-Man gameplay, wat wel uit de video blijkt.

Pac-Man zal platformen, maar ook vechten tegen eindbazen en zelfs in voertuigen stappen. Om een goede indruk van de gameplay te krijgen is het zeker de moeite waard om even de onderstaande video te bekijken. De game verschijnt op 26 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.