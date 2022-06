Zei je in de jaren 80 ‘gaming’, dan zei je ook Pac-Man, maar in de loop der jaren verdween het personage steeds meer naar de achtergrond. Bandai Namco brengt de gele rakker weer terug met Pac-Man World Re-Pac, die zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Pac-Man World kwam in 1999 uit voor de originele PlayStation en de 3D platformer wist toen goed in de smaak te vallen. De remake zal een moderne versie van het origineel voorschotelen. Je kan de campagne spelen in Quest modus, maar er is ook een Maze modus. Dit is een modus waarin je driedimensionale doolhoven te spelen krijgt in de stijl van de allereerste Pac-Man game.

Pac-Man World Re-Pac zal op 26 augustus in de (digitale) winkels te vinden zijn. Om je een idee te geven hoe het spel eruitziet, kan je hieronder een trailer bekijken.