Nintendo heeft verschillende franchises onder zijn hoede, waaronder natuurlijk Donkey Kong. Dit personage schittert echter al jaren door afwezigheid, maar wellicht komt daar verandering in.

Nintendo heeft het handelsmerk Donkey Kong recentelijk vernieuwd. Dat is op zich niet vreemd, maar er is tevens een aanpassing doorgevoerd. Het Japanse bedrijf heeft de volgende zin toegevoegd:

“downloadable programs for portable and electronic consoles”

Aangezien de Switch een hybride portable console is, is het niet vreemd om te denken dat er een game voor deze hardware onderweg is. Zij het een gloednieuw deel, zij het heruitgaves van eerdere delen.

Het is ook mogelijk dat Nintendo bij het vernieuwen van het handelsmerk ook de omschrijving van een update heeft voorzien voor eventuele toekomstige plannen. De tijd zal het ons leren.