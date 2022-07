Sony registreert met enige regelmaat patenten en soms kunnen ze ons een idee geven wat voor features eraan zitten te komen, dan kun je denken aan de mogelijkheid om PS3-accessoires op je PlayStation 5 aan te sluiten. Hoewel dit soort stukken papierwerk soms simpelweg voor de bühne zijn en ze lang niet altijd het levenslicht zien.

Desalniettemin is er onlangs weer een nieuw patent opgedoken. Het stuk papierwerk is eind juni ingediend en het bespreekt – middels een aantal diagrammen – hoe spelers alternatieve toekomsten van hun game kunnen bekijken. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zien wat er zou gebeuren als je in Elden Ring het linkerpad had genomen in plaats van rechts, of kun je analyseren hoe die ene fatale schietpartij in Call of Duty anders had kunnen uitpakken.

Het patent beschrijft tevens dat spelers heden ten dage graag de verschillende uitkomsten van een game willen weten, maar dat ze lang niet altijd de tijd hebben om ze keer op keer uit te spelen, wat volgens het patent frustrerend kan werken. Via deze technologie zou Sony dit euvel dus kunnen aanpakken.

‘A growing trend in the video game industry is to develop video game features that would enhance the gaming experience of users by providing users with a way of knowing the outcome of a particular event in the video game. Having a glimpse into the video game and knowing how the video game ends may lead to enhanced user engagement.’