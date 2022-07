Te pas en onpas worden games uitgebracht voor de meest recente consoles om zo ook daar nieuwe spelers op aan te trekken. In het geval van What Remains of Edith Finch is dat wat ons betreft zeker geen slechte keuze. De crème de la crème onder het zogenoemde ‘walking simulator’ genre mag natuurlijk niet ontbreken op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Website Twisted Voxel wist snel een screenshot te maken op de website van de Taiwanese keuringsinstantie voor games, waar What Remains of Edith Finch beoordeeld werd voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Ogenschijnlijk gaat het om een te vroege publicatie, gezien deze vrij snel nadien weer verwijderd is. Binnenkort horen we ongetwijfeld meer.