Houd je van walking simulators, dan is What Remains of Edith Finch een game die je niet mag missen. Heb je dit wel gedaan en heb je ondertussen een PlayStation 5 of Xbox Series console, dan kan je het spel hoogstwaarschijnlijk binnenkort ook op deze current-gen systemen spelen.

What Remains of Edith Finch kwam in 2017 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. PlayStation Game Size heeft nu een PS5-versie gevonden in de ‘backend’ van de PlayStation Store. Al eerder werd de walking simulator voor de PS5 en Xbox Series X|S van een leeftijdscategorie voorzien in Taiwan, dus het is nu zo goed als zeker dat de game binnenkort op de moderne systemen te spelen zal zijn.