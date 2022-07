CD Projekt REDs Gwent begon in eerste instantie als een minigame voor The Witcher 3: Wild Hunt. Het bleek echter zo populair te zijn onder de fans, dat de Poolse ontwikkelaar besloot om het z’n eigen leven te geven middels verschillende spin-offs, waaronder GWENT: The Witcher Card Game en Thronebreaker: The Witcher Tales.

Eerder dit jaar konden we al delen dat de studio dit jaar met een nieuwe kaartgame op de proppen zou komen, en dit blijkt nu ook te kloppen. Vanaf vandaag is Gwent: Rogue Mage namelijk verkrijgbaar voor pc, Android en iOS. De game is een singleplayer kaartgame met roguelike elementen en speelt zich honderden jaren af voor de gebeurtenissen van The Witcher games.

Je stapt ditmaal niet in de schoenen van de bekende monsterjagers, maar in het gewaad van de magiër Alzur, die een poging gaat wagen om ’s werelds eerste witcher te creëren. Rogue Mage heeft een prijskaartje van € 9,99 voor de standaard editie. De premium editie kost dan weer € 19,99, maar deze versie bevat wel een aantal in-game skins, cosmetica en card packs voor de multiplayer.