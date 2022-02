Liefhebbers van de The Witcher-serie zien maar al te graag een nieuw deel verschijnen, maar of deze er ooit zal komen is nog een vraag. We weten nu wel dat er een nieuw singleplayer avontuur aan zit te komen rondom een bekend element uit het derde deel.

In The Witcher III kon je het kaartspel Gwent spelen en dit bleek zo populair, dat het twee jaar later als free-to-play game werd uitgegeven. Daar werd uiteindelijk weer een RPG omheen gebouwd, wat resulteerde in The Witcher Tales: Thronebreaker.

Dit jaar zal er een nieuwe game verschijnen rondom dit kaartspel, wat een singleplayer RPG moet worden. Het is nog niet bekend voor welke platformen het spel zal uitkomen.