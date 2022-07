Hier kon je vorige week reeds lezen dat Bright Memory: Infinite de moeite waard lijkt te worden op consoles, met een hele rits aan specifieke features. Een precieze releasedatum voor deze versies moesten we jullie tot dusver echter schuldig blijven. Nu komt daar verandering in, dankzij listings in de Japanse PlayStation en Microsoft Store, alsook de Nintendo eShop.

De listings in kwestie spreken over een releasedatum in de zeer nabije toekomst, namelijk 21 juli – iets minder dan een jaar na de oorspronkelijke lancering van Bright Memory: Infinite op pc. Wel interessant: PlayStation en Nintendo hebben het over de ‘Gold Edition’ van de game, terwijl Microsoft spreekt over een ‘Platinum Edition’. Het verschil tussen beide edities is onduidelijk.