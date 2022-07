Hell is Us werd vorig jaar aangekondigd middels een trailer die een vrij mysterieuze ondertoon kende. De informatie die nadien naar buiten kwam omschrijft de game als een third-person actie-adventure, die intense mêlee combat combineert met exploratie.

Het doel is om een semi open wereld te verkennen om antwoorden te vinden op de vragen die je hebt en terwijl je op pad gaat, zul je mysterieuze wezens tegenkomen. Klinkt best interessant en de beelden smaakten naar meer.

Helaas krijgen we nauwelijks nieuwe gameplay te zien, wel komt de ontwikkelaar aan het woord die de ontwerpfilosofie achter de game meer uit de doeken doet. Een releasedatum is nog niet bekend, wel weten we dat de game verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.