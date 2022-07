De Cobra Kai-serie is bij velen wel bekend en in 2020 verscheen er ook een game gebaseerd op deze reeks. Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues liet je er vrolijk op los slaan en met allerlei speciale moves kon jij je tegenstanders tegen de vloer werken. Ontwikkelaar Flux Games heeft nu het vervolg genaamd Cobra Kai 2: Dojos Rising aangekondigd die gepland staat voor deze herfst.

Er zijn nog geen gameplay beelden verschenen van het tweede deel, maar we weten wel dat de game op vrijwel alle platformen verschijnt. In Cobra Kai 2: Dojos Rising zal je kunnen kiezen uit diverse dojos om hier vervolgens een sterk team in op te bouwen. Met je nieuwe team zal je je een weg naar de top moeten vechten om de ‘All Valley Karate Grand Champion’ te worden.

De game zal een story modus, 28 verschillende personages en zowel online functies als offline toernooien bevatten.