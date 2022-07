Voor de Evercade zijn er cartridges beschikbaar die ofwel console-versies van games met zich meebrengen of arcade-versies. Binnenkort komen daar home computer-titels bij en de eerste cartridge zal zich focussen op de Commodore 64.

Evercade heeft een deal gesloten met Retro Games Ltd – het bedrijf achter de C64 (mini) en A500 mini – en het eerste resultaat van deze samenwerking is ‘The C64 Collection’. De bundel zal in oktober uitkomen en kan je op 29 juli al pre-orderen. Deze cartridge brengt veertien titels met zich mee en deze zijn als volgt:

Alleykat

Battle Valley

Gateway to Apshai

Impossible Mission

Iridis Alpha

Jumpman

Lee

Marauder

The Movie Monster Game

Street Sports Baseball

Stormlord

Subterranea

Summer Games

Winter Games

Aangezien het om een nieuwe ‘home computers’-lijn gaat, is het doosje voorzien een andere kleur dan het rood van cartridges met console-games of het paars van arcade-titels. Bundels van home computers worden namelijk blauw. Er komen in 2023 meer cartridges uit voor de nieuwe lijn en minstens één van deze zal hoogstwaarschijnlijk Amiga-titels bevatten, aangezien er wordt samengewerkt met de makers van de C64 (mini) en A500 mini.

Er is ook een trailer uitgebracht, die je alle games van ‘The 64 Collection’ laat zien. Deze check je hieronder.