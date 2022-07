Zo af en toe worden er nieuwe games toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Voor volgende week staat er weer een nieuwe Nintendo 64-game op stapel.

Op 15 juli zal Pokémon Puzzle League te vinden zijn in de Nintendo 64-bibliotheek. Het spel is gebaseerd op de animatieserie van de bekende franchise en heeft veel weg van Tetris. Alleen moet je hier horizontale of verticale rijen van dezelfde kleur maken om deze te laten verdwijnen.

Wat deze titel onderscheidt van andere puzzelgames, is dat Pokémon Puzzle League een verhaallijn heeft. Wat je van de gameplay kunt verwachten kan je in de onderstaande video bekijken.