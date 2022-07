In de Epic Games Store worden wekelijks één of meer pc-games tijdelijk gratis aangeboden. Deze week gaat het om twee titels, namelijk Killing Floor 2 en Ancient Enemy.

De first-person shooter Killing Floor 2 kwam oorspronkelijk in 2016 uit en werd goed ontvangen. Ancient Enemy is een strategische RPG-kaartgame die twee jaar geleden verscheen. Beide games zijn nu dus gratis te downloaden in de Epic Games Store. Wees er wel op tijd bij, mocht je interesse hebben. De games zijn namelijk tot 14 juli zonder extra kosten te claimen.

Killing Floor 2

Ancient Enemy