Ontwikkelaar Sabotage Studio, die je misschien kent van The Messenger, heeft aangekondigd dat de turn-based RPG Sea of Stars in 2023 ook zal worden uitgebracht op PlayStation 4 en PlayStation 5. Dit nieuws komt nadat het spel al eerder werd aangekondigd voor de pc en Nintendo Switch.

Sabotage Studio zegt geïnspireerd te zijn door vele klassieke RPG’s zoals Super Mario RPG, Chrono Trigger en Illusion of Gaia. De ontwikkelaar hoopt net zo’n onvergetelijke ervaring neer te zetten met Sea of Stars, waarin je het verhaal volgt van twee ‘Children of the Solstice’. Deze kinderen bezitten de kracht van de zon en de maan, en door hun krachten te bundelen zullen ze Eclipse Magic kunnen gebruiken. Een kracht die ze heel hard nodig zullen hebben om zich te kunnen verweren tegen de Fleshmancer en zijn creaties.

Je kan de aankondigingstrailer van Sea of Stars voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 hieronder bekijken. Het spel staat gepland voor een release in 2023, maar heeft nog geen specifieke releasedatum.