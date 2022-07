Tegenwoordig kan je amper nog veilig op het internet scrollen zonder geconfronteerd te worden met een kwestie die je perceptie op zijn kop kan draaien: is dat nou een echte banaan of is het cake? Oké, zo erg is het misschien ook weer niet, maar voor een tijd is het wel het merendeel aan video’s geweest dat je op diverse social media voorbij zag komen, en nu ontkom je er zelfs niet meer aan op PlaySense.

Content creator Sugar High Score houdt zich wekelijks bezig met het posten van diverse bakcreaties. De creatieveling zette haar hand ditmaal tot Xbox, en nee geen console maar een stapel diverse Xbox games. Halo, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 en een aantal andere games, en het detail is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend.

In de onderstaande video zie je niet alleen het resultaat en een vergelijking met de echte game doosjes, maar kan je ook heel het creatieproces volgen mocht je dat interessant vinden.