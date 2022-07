Eind maart dit jaar werd er een nieuwe sim-game genaamd War Hospital aangekondigd, waarin je de controle krijgt over een veldhospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Je moet elke keer keuzes maken in hoe ver jij wilt gaan om gewonde soldaten proberen te redden en je zal diverse wonden evenals trauma’s moeten proberen te herstellen. Je hebt je handen vol in War Hospital en dat laat deze nieuwe trailer duidelijk zien.

In deze trailer krijgen we voor het eerst gameplay voorgeschoteld dat tevens voorzien is van commentaar. Naast het verzorgen van jouw patiënten krijg je ook te maken met beperkte voorraden aan medicijnen en andere belangrijke spullen. Je moet daarnaast ook zorgen dat je genoeg personeel hebt en dat de frontdefensie constant gerepareerd wordt, zodat de vijand niet naar het hospitaal kan komen.

War Hospital stond eerder gepland voor dit jaar, maar aan het einde van de trailer wordt duidelijk dat de game pas in 2023 zal verschijnen.