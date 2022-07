HBO en Sony hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de opnames van de The Last of Us tv-serie. Deze serie staat gepland voor ergens in 2023, maar een specifieke datum is nog niet bekend. Het ziet er echter naar uit dat de serie aan het begin van het jaar gelanceerd zal worden.

Dit maken we op uit de woorden van Casey Bloys, de baas van content bij HBO. Hem werd gevraagd wanneer we de serie mogen verwachten en hierop gaf hij kort antwoord met: ‘het zit dichtbij begin 2023’. Wellicht ergens in het eerste kwartaal dus, maar een datum moeten we je nog altijd schuldig blijven.

Wel weten we dat de opnames inmiddels zijn afgerond. Het is dus aannemelijk dat de hele serie nu in elkaar gemonteerd wordt. Zodra we een officiële premièredatum hebben laten we het weten.