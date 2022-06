Het was een belangrijke week voor The Last of Us. Tijdens de Summer Game Fest showcase werd niet alleen een PS5-remake van het eerste deel onthuld, ook kregen we de eerste concept-art van de aankomende multiplayer game van The Last of Us te zien.

Naast die twee games is er ook nog een tv-serie van The Last of Us op komst, die wordt gemaakt voor HBO. Ook omtrent dat project is deze week belangrijk nieuws, want bijna een jaar nadat het filmen van start ging, zijn de opnames voor de serie gisteren afgerond. Dit liet schrijver en producer Craig Mazin vol trots weten via Twitter. Het is nu dus vooral wachten op de allereerste trailer van de serie.

That’s a wrap!!!!!!! — Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2022

Mazin maakt de serie samen met Neil Druckmann, die voor Naughty Dog werkte aan de games van The Last of Us. De hoofdrollen (Joel en Ellie) zijn weggelegd voor Pedro Pascal en Bella Ramsey. Tijdens Summer Game Fest werd ook bekendgemaakt dat Troy Baker en Ashley Johnson – die in de games Joel en Ellie spelen – ook een (nog onbekende) rol zullen spelen in de tv-serie. De serie gaat naar verwachting begin 2023 in première op HBO.