Naughty Dog werkt al geruime tijd aan een multiplayer project gebaseerd op The Last of Us, maar tijdens Summer Game Fest waren ze nog niet gereed om daar meer van te laten zien. Wel kon Neil Druckmann kwijt dat het een project is dat qua omvang vergelijkbaar is met eerdere games van de ontwikkelaar.

Hoewel het hier dan een multiplayer game betreft, is het van een dermate grote omvang dat het op gelijke voet staat. De game kent ook een eigen verhaal, nieuwe personages en een andere setting, waardoor het fris moet aanvullen. Verdere details gaan we pas volgend jaar krijgen.

Wel was Naughty Dog zo vriendelijk om in ieder geval wat artwork te delen, zie hierboven.