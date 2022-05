Naarmate meer beelden van de The Last of Us HBO-reeks op het wereldwijde web opduiken, wachten mensen steeds hongeriger op de aankondiging van een releasedatum. Zo kregen we reeds een korte video en niet één, maar twee verschillende ladingen met setfoto’s voorgeschoteld. De releasedatum bleef echter uitblinken door zijn afwezigheid.

Nu hebben we echter een beter idee van de periode waarin The Last of Us op het kleine scherm zal belanden. Volgens Kantemir Balagov, de regisseur van de eerste aflevering, zal de tv-reeks begin volgend jaar op ons losgelaten worden. Preciezer wordt het voorlopig niet, maar verwacht de serie dus ergens tussen januari en maart 2023.