De eerste episode van The Last of Us is gisterenavond op HBO in première gegaan en in de komende weken mogen we elke maandag een nieuwe aflevering verwachten. HBO heeft nu een nieuwe trailer gedeeld die alvast een tipje van de sluier oplicht in wat we nog meer mogen verwachten, zie hieronder.

De serie gebaseerd op de gelijknamige game van Naughty Dog is zeer natuurgetrouw en neemt bijna alles van de oorspronkelijke game over, dit op de best mogelijke manier denkbaar. Dit blijkt uit de uitermate hoge waardering die de serie tot dusver krijgt.

Heb jij de eerste aflevering van The Last of Us al gezien?