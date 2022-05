HBO is momenteel volop bezig met het filmen van de The Last of Us tv-serie, die ergens volgend jaar uitgezonden zal worden via het streamingplatform. In de afgelopen weken hebben we al de nodige beelden voorbij zien komen en dat kunnen we nu aanvullen met wat foto’s.

Deze zijn opgedoken via ‘The Last of Us HBO – Status’ op Twitter en tonen een set in het ziekenhuis. Dit is in de game het zogeheten ‘The Firefly Lab’, wat dus weer een bekende locatie is voor de spelers. Je kunt de foto’s zoals altijd hieronder bekijken.