HBO werkt momenteel aan een serie gebaseerd op The Last of Us en die zal voor de spelers van de game ongetwijfeld vol zitten met allerlei herkenbare momenten. Althans, als de makers natuurlijk veel momenten uit de game één op één overnemen.

Dat lijkt nu enigszins het geval te zijn, want HBO heeft op Twitter een fragment gedeeld uit de serie en daaronder hetzelfde fragment uit de game geplaatst. Het lijkt behoorlijk op elkaar, waaruit wel blijkt dat men de game zo trouw mogelijk tracht te zijn.

De serie zal naar verwachting in 2023 gereed zijn.