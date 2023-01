Alhoewel het verhaal van HBO’s The Last of Us grotendeels gebaseerd zal zijn op Naughty Dog’s PS3 hit, zullen er natuurlijk ook de nodige aanpassingen zijn zodat het avontuur zich beter leent voor de tv. Eén van de grotere veranderingen die HBO maakt aan het populaire IP, heeft alles te maken met corona.

In een interview met Collider hebben makers Neil Druckmann en Craig Mazin laten weten dat het virus uit The Last of Us zich in de tv-show zal verspreiden via bladstengels in plaats van de welbekende schimmelsporen uit de videogame. Deze ranken ofwel stengels zullen ook een geïnterconnecteerd netwerk kunnen creëren, maar hoe dit er in de praktijk uit zal zien is echter nog onbekend.

De reden voor deze toch wel vrij grote aanpassing komt volgens de makers door de grotere kennis van mensen over pandemieën. Daardoor meent Mazin dat het ongeloofwaardig zou zijn als het virus uit het niets uitbreekt en zich extreem snel verspreidt zoals het dat wel in de videogame doet. Daarnaast laat Druckmann weten dat ze niet wilden dat personages constant een gasmasker op hun hoofd hadden, wat wel de logische conclusie zou zijn als er overal schimmelsporen waren.

“It was… important for us to acknowledge that the audience is smarter about pandemics than they were five years ago. We don’t wanna pretend that they don’t know things. A lot of the reason this show begins the way it does, with that scene in the ’60s is to say, ‘Look, the context is, there are viral pandemics and they are quite dangerous, but there’s something out there that’s worse. And it may sound funny to you, but let me explain why.’ And then, you start to realise, ‘Oh, that’s not good.’ And also, it’s been there all along. So, when the outbreak happens, it’s not happening suddenly or capriciously. It’s finally happening. It was always gonna happen. We just happen to be there today to see it,”

Het idee van een netwerk dat zich uitbreidt spreekt Druckmann al langere tijd aan, en hij heeft dit nu samen met het team vorm kunnen geven in de tv-serie. Het is overigens niet de eerste keer dat het idee van stengels ter sprake komt voor The Last of Us. Het idee werd namelijk ook al eerder vertoond in concept art van de originele release.