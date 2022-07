The Last of Us weet bijna tien jaar na dato nog altijd z’n fans te boeien en er verschijnen met regelmaat video’s van fans die dieper ingaan op het verhaal, de lore of andere zaken die de klassieker betreffen. Vanaf september zal de game door het leven gaan als The Last of Us: Part I, middels de aankomende remake voor de PlayStation 5 en pc, en dus zal er tegen die tijd weer genoeg om te ontdekken zijn.

Voordat het echter zover is, zullen we het nog eventjes moeten doen met het origineel. Desondanks blijven fans krankzinnige details terugvinden en dat is exact waar de onderstaande video over gaat. Zo zijn de knopen op Joels overhemd bestempeld met een grappige tekst en kun je, als je hele goede ogen hebt, al het lot van een bepaald personage zien aankomen.

Je kunt de video hieronder bekijken, maar we willen je wel waarschuwen voor eventuele spoilers voor The Last of Us.