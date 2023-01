De eerste aflevering van HBO’s The Last of Us is gisteravond uitgebracht in Noord-Amerika en is vanaf vandaag te kijken in de Benelux, maar reviewers wereldwijd hebben hun kritische blik reeds over de hele tv-serie kunnen laten glijden. De eerste recensies staan inmiddels online… en deze zijn bijzonder lovend. Met 98% op Rotten Tomatoes is het zelfs de best beoordeelde live-action videogame adaptatie aller tijden.

Zo wordt er een einde gebreid aan een lange periode waarin live action videogame adaptaties gegarandeerd op een absolute ramp uitdraaiden. The Last of Us laat dus zien dat het wel degelijk kan, al staat de reeks slechts op de derde plaats als we ook geanimeerde projecten erbij nemen, met Cyberpunk: Edgerunners en Arcane: League of Legends voor zich.