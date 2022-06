Gisteren kondigde Naughty Dog de remaster van The Last of Us voor de PlayStation 5 aan. Dit deed de ontwikkelaar tijdens Summer Game Fest, maar de verrassing was er al vanaf omdat de game een paar uur daarvoor door Sony zelf werd gelekt.

Afijn, het hoge woord is er nu uit, want op 2 september 2022 komt de inmiddels PlayStation 3 klassieker opnieuw uit. Eerst voor de PlayStation 5 en later voor de pc, en vanzelfsprekend mag je rekenen op verbeterde graphics.

Omdat goed te laten zien zijn er verschillende screenshots vrijgegeven, die we hieronder geplaatst hebben. De volgorde is zo dat je telkens eerst de PS4-versie ziet, nadien de PS5-versie.