Nintendo is met het maken van mobiele titels z’n horizon al aan het verbreden. Het Japanse bedrijf gaat echter nog wat verder en heeft nu een Japanse animatiestudio opgekocht.

Nintendo heeft zijn oog laten vallen op Dynamo Pictures. Deze animatiestudio heeft al eerder voor Nintendo een aantal korte animatiefilmpjes gemaakt van Pikmin en is nu volledig opgeslokt door de Japanse gigant. De naam zal worden verandert in Nintendo Pictures Co Ltd.

Met de animatiestudio wil Nintendo ‘visuele content’ maken gebaseerd op de verschillende IP’s die zij onder hun hoede hebben. Als alles wordt goedgekeurd, zal de deal op 3 oktober van dit jaar helemaal rond zijn.