Veel gamers werden erg blij toen Electronic Arts bekend maakte dat er een nieuwe Skate in ontwikkeling was. Waarschijnlijk zal diezelfde groep niet zo vrolijk zijn geworden van de nieuwe informatie die over de game bekend is gemaakt.

Er is een nieuwe video over de nieuwe Skate verschenen en hierin worden er meer details over de game gegeven. Het meest opmerkelijke stukje informatie – en waar waarschijnlijk niemand rekening mee had gehouden – is dat het een live service free-to-play titel is.

Dat de nieuwe Skate gratis gespeeld kan worden klinkt op papier natuurlijk leuk, maar dat betekent dat er op een andere manier dan de verkoop van de game geld moet worden verdiend . Er zullen dus microtransacties worden toegevoegd en vaak zorgen deze voor ‘duistere praktijken’.

Een goed voorbeeld hiervan is de nog niet zo lang geleden uitgegeven Diablo: Immortal. Dit is ook een free-to-play game en als je daar je personage maximaal wil oplevelen, dan kost je dat ruim een ton. Je kan niet door middel van het spel spelen een maximaal level halen.

Verder laat Full Circle weten dat de nieuwe Skate – die als titel ‘Skate.’ heeft – geen vervolg, remake of reboot is. Het is een ‘authentieke evolutie’. Hoe zich dat naar de gameplay zal vertalen is nog afwachten, maar deze evolutie brengt dus in ieder geval microtransacties met zich mee. De volledige video van Skate. kan je hieronder bekijken.