Ja, die titel lezen jullie goed. Hoewel Diablo Immortal zichzelf verkoopt als een free-to-play game, zijn er natuurlijk microtransacties om de ondersteuning verder te bekostigen. Dat is op zich vrij normaal, ware het niet dat het je in Diablo Immortal ruim een ton kost om het maximale uit je personage te halen. Dat blijkt uit een berekening gemaakt door het YouTube-kanaal Bellular News.

Dat heeft allemaal met Legendary Gems te maken, die spelers kunnen kopen om voorbij de huidige level cap te geraken. Het is niet mogelijk om zelf Legendary Gems vrij te spelen. Je kunt ze alleen met echt geld kopen. Daarnaast hebben betalende spelers niet eens de garantie dat er Legendary Gems in de lootboxen zitten. Door dat laatste wordt de game niet in Nederland en België uitgebracht.