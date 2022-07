Volgende week vrijdag komt de 2D-HD remake van Live A Live voor de Nintendo Switch uit. Om de game voor zijn release nog even in de spotlights te zetten is er een nieuwe trailer vrijgegeven.

Live A Live kwam oorspronkelijk in 1994 uit voor de Super Famicom, oftewel de Japanse SNES. De RPG was alleen te verkrijgen in het land van de rijzende zon, dus was het voor Westerse gamers niet te spelen. Je kon de game wel importeren, maar de tekst was volledig in het Japans. Op 22 juli kan iedereen van Live A Live genieten dankzij de remake.

De nieuwe trailer is ook in het Japans, alleen spreken de beelden nu genoeg voor zichzelf om te zien wat je van het spel kunt verwachten. De video check je hieronder.