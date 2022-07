Sinds de officiële lancering van het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online zijn er verschillende games aan de Nintendo 64 en SEGA Mega Drive bibliotheek toegevoegd. Dit was een belofte voor de release van het programma, maar de beloofde games zijn met Pokémon Puzzle League nu min of meer allemaal beschikbaar gesteld.

Nintendo verzekert ons echter dat ze nog niet klaar zijn. Via Twitter laat het bedrijf weten dat ze meer Nintendo 64 games zullen gaan toevoegen in de nabije toekomst, dus als je de vrees had dat het hier bij zou blijven: geen zorgen.

Het is echter onduidelijk wat Nintendo nog meer in de pijplijn heeft zitten qua Nintendo 64 klassiekers. Zodra het bedrijf daar meer over laat weten, lees je het natuurlijk hier op PlaySense.