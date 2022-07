In 2017 kwam Kona uit en de avonturengame wist een aardige ervaring voor te schotelen. De game heeft het qua verkopen waarschijnlijk ook goed gedaan, want er is een vervolg op komst.

In Kona II: Brume speel je als detective Carl Faubert, die een mysterie in een mijnbouwdorp moet oplossen. Het Noord-Canadese plaatsje wordt namelijk geteisterd door ‘de Brume’, een dikke mist die de natuurbalans verstoort. Tijdens het avontuur zal je zowel moeten onderzoeken als overleven.

Kona II: Brume staat gepland voor 2023 en zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Er is ook een teaser trailer beschikbaar gesteld, die in ieder geval laat zien wat voor sfeer de game zal ademen.