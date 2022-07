Digital Extremes, de studio die verantwoordelijk is voor de populaire MMORPG Warframe, heeft aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe free-to-play game in hetzelfde genre: Soulframe.

De naam doet misschien vermoeden dat beide games verwant aan elkaar zullen zijn, maar dit is niet helemaal het geval: Soulframe wordt een totaal nieuwe game in een totaal nieuwe wereld, maar deelt wel wat DNA met Warframe. Soulframe wordt een game met fantasy elementen, die gedeeltelijk gebaseerd zijn op de werken van Hayao Miyazaki (de Japanse regisseur die vele bekende Studio Ghibli films maakte) en specifiek Princess Mononoke. Creative Director Geoff Crookes aan het woord:

“With Soulframe’s worldbuilding and thematic elements, we are really looking to go back to our childhood favorites like Never Ending Story and those elaborate fantasy worlds. Our team has a fond love for Miyazki and Princess Mononoke where there are recurring concepts of nature and humanity colliding and we’ll be exploring a lot of those themes through our own lens while playing with ideas of restoration and exploration.”