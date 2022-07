Eerder deze maand maakte ontwikkelaar Daniel Mullins bekend dat de veelgeprezen deck building horrorgame Inscryption op weg was naar de PS4 en PS5. Een week na deze aankondiging weten we nu ook wanneer we het spel kunnen verwachten, en lang hoeven we gelukkig niet te wachten.

Inscryption komt namelijk op 30 augustus uit voor de PS4 en PS5. De game is nu vooruit te bestellen in de PlayStation Store.

“Inscryption is an inky black card-based odyssey that blends the deckbuilding roguelike, escape-room style puzzles, and psychological horror into a blood-laced smoothie. Darker still are the secrets inscrybed upon the cards…”