Het is al enige tijd bekend dat Nintendo van plan is om de Nintendo eShop voor de Nintendo Wii U en 3DS te gaan sluiten. Via een algemeen bericht heeft het bedrijf nu aangegeven wanneer dat precies zal zijn: 27 maart 2023.

Vanaf die datum is het niet langer mogelijk om aankopen te doen in de eShop voor de twee genoemde platformen. Ook zal het vanaf dat moment niet langer mogelijk zijn om gratis content te downloaden, waaronder demo’s.

Ter voorbereiding op de sluiting zal het na 29 augustus 2022 niet langer mogelijk zijn om de digitale wallet aan te vullen met nieuw tegoed. Dus als je nog tegoedkaarten hebt liggen, is het verstandig dit op relatief korte termijn in te lossen. De uitzondering zijn downloadcodes, die zijn tot 27 maart 2023 te gebruiken.

Het goede nieuws is echter dat het nog voor afzienbare tijd mogelijk zal zijn om reeds aangeschafte content te kopen en downloaden. Dus je kunt ook na 27 maart nog games, extra content en meer binnenhalen als je daarvoor in het verleden betaald hebt. Meer specifieke details kan je hier vinden.