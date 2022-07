Eén van de geesten achter DOOM, Quake en Wolfenstein 3D, designer John Romero, kondigt aan dat zijn studio bezig is met een nieuwe first-person shooter, die wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5.

Romero’s studio zet volledig in op nieuwe first-person shooter games en geeft aan te werken met een grote uitgever voor de nieuwe game van de studio. Het team is nog volop bezig met groeien en zoekt naar nieuw talent voor diverse rollen.

Romero Games’ meest recente release was de maffiagame Empire of Sin, die in 2020 werd uitgebracht door Paradox Interactive. Het spel was een strategiegame die zich afspeelde in de 20’er jaren van de vorige eeuw.

Verder is er nog geen info bekend en dus betreft het een hele summiere aankondiging, maar het belooft wat te worden met teamleden die hebben gewerkt aan games zoals Far Cry, Forza, Sniper Elite, The Division, Crysis en meer.