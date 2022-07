Recent liet ontwikkelaar Sucker Punch weten dat ze niet bezig zijn met een nieuwe inFAMOUS of Sly Cooper, waarmee gelijk alle geruchten de mond gesnoerd werden. Wel beloofde de ontwikkelaar om de extra content van inFAMOUS: Second Son – die voorheen exclusief was voor de Limited Edition – voor iedereen beschikbaar te maken.

Het heeft eventjes geduurd, maar via Twitter heeft Sucker Punch nu te kennen gegeven dat ze de content los verkrijgbaar hebben gemaakt. Iedereen die deze content graag wil hebben, maar niet over de Limited Edition van inFAMOUS: Second Son beschikt, kan het nu downloaden en spelen.

De content, Cole’s Legacy, vertelt het verhaal tussen inFAMOUS 2 en inFAMOUS: Second Son. Als je alle opdrachten voltooit, ontvang je een Cole MacGrath jasje dat Delsin Rowe in de meest recente game kan dragen. Verder werkt de ontwikkelaar nog aan het gratis beschikbaar stellen van het DUP outfit, wat een pre-order bonus was voor First Light.