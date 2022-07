Het is onduidelijk waar Sucker Punch momenteel aan werkt, hoewel vacatures in de richting van een nieuwe Ghost of Tsushima wijzen. Geruchten geven echter aan dat er ook gewerkt wordt aan een nieuwe Sly Cooper, daar waar inFAMOUS natuurlijk ook altijd nog een optie is. Sucker Punch heeft nu een verklaring gegeven om de geruchten in de kiem te smoren.

Via een bericht op hun website laten ze weten dat ze met trots terugkijken op de games die ze hebben gemaakt. Daarbij stippen ze tegelijkertijd aan dat ze geen plannen hebben om terug te keren naar zowel Sly Cooper als inFAMOUS. Ook is er momenteel geen andere studio bezig met games in deze twee franchises. Tegelijkertijd sluit Sucker Punch niet uit dat ze ooit terugkeren naar deze series, maar op het moment liggen beide reeksen in de koelkast.

Tot slot geeft de ontwikkelaar aan dat ze binnenkort onderhoud zullen plegen aan de inFAMOUS 2 UGC servers, om de content langer beschikbaar te houden. Ook zullen ze de Cole Legacy DLC apart beschikbaar stellen in de PlayStation Store. Deze content was eerder enkel beschikbaar via de Collector’s Edition van inFAMOUS: Second Son.

“As our games continue to grow in scale and complexity, they require the full attention of our studio. With our focus on our current project, we have no plans to revisit inFAMOUS or Sly Cooper right now, and no other studio is currently working on projects related to those franchises either. These characters are very special and near and dear to our hearts, so while we’d never say never to re-opening those doors down the road, for now there are no inFAMOUS or Sly Cooper games in development.”