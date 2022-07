Regelmatig zien we in games een groep onwaarschijnlijke helden de wereld redden en het zojuist aangekondigde Circus Electrique is daar niet anders in. In deze steampunk-achtige RPG zal je namelijk in de schoenen van een groep circusartiesten stappen en die zijn de enige die het gek geworden Londen kunnen redden. Circus Electrique verschijnt op 6 september voor vrijwel alle platformen.

In Circus Electrique heb je de keuze uit 15 verschillende circusartiesten die samen met protagonist Amelia de bevolking van Londen moet aanpakken. Vanwege het mysterieuze ‘Maddening’ vallen de burgers plots iedereen aan en ze lijken niet over hun eigen wil te beschikken. Plan goed welke artiesten je in jouw team wilt hebben en maak gebruik van de juiste kaarten om de volkswoede van de Londenaren te overleven!

Hieronder kan je de eerste trailer van Circus Electrique bekijken.