Eén van de meer verrassende aankondigingen tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase begin juni, was The Last Case of Benedict Fox. Een game die vanaf de release gelijk via Xbox Game Pass beschikbaar zal zijn en dat is voor de ontwikkelaar een hoogtepunt, zeggen ze zelf.

In gesprek met True Achievements zegt de ontwikkelaar dat de deal die ze hebben voor Xbox Game Pass veel voor ze betekent. Het is voor hen een grote deal, omdat ze op die manier een groot publiek kunnen bereiken. Ze zijn dus in hun nopjes, wat wel blijkt uit hun woorden:

“It’s hard to put into words just how much of a positive influence Game Pass will have on our game […] It opens up a door for a multitude of different players playing Benedict and, fingers crossed, falling in love with it and its genre. It’s a huge deal for a small studio like ours.”

Mocht je de aankondiging destijds gemist hebben, hieronder een trailer om een indruk te krijgen van The Last Case of Benedict Fox.